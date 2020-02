Wie ist die Idee einer Shisha-Bar für Frauen entstanden?

Der Geschäftsführer wollte einen Ort eröffnen, wo Frauen unter sich sein können. Inspiriert dazu haben ihn seine Schwestern, sagt Muhammad Armih zu bento.

Er habe das Gefühl gehabt, es bestehe eine große Nachfrage. Damit hat er offenbar recht: Am Wochenende sind häufig alle Plätze in "Lady Hookah" im Berliner Stadtteil Kreuzberg ausgebucht. Einige Frauen würden schon eine Woche im Voraus einen Tisch reservieren.

Warum haben Männer keinen Zutritt?

Vor allem sei wichtig, dass Frauen auch einmal unter sich sein könnten. "Die Shisha-Bars haben die Diskotheken abgelöst", sagt Armih. Männer würden gezielt in diese Bars gehen, um Frauen kennenzulernen. Frauen hingegen könnten nicht mehr über alles reden und würden oft angemacht oder begafft werden.



An einem Ort nur für Frauen könnten sie auch das tragen, was ihnen gefällt, sagt Armih. Muslimische Frauen könnten ihr Kopftuch ablegen – was in Anwesenheit von Männern nicht möglich wäre. Auch nicht in einem getrennten Bereich.