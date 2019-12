Melisa: Es ist eine Mischung aus beidem. Wir haben gerade eine neue Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen, unsere Kahvehane. Kahvehanes sind türkische Kaffeehäuser, wo im typischen Denken Männer mit ihrer Gebetskette sitzen, Çay trinken, Backgammon und Okey zocken – und Frauen nicht reindürfen. Bei unserer eigenen Kahvehane ist jeder willkommen und darf Backgammon spielen und Çay trinken. Wir machen aus Altem was Neues. Vor allem wollen wir Kunst und Kultur auf einfache und coole Art und Weise für Jede und Jeden erlebbar machen.

bento: Welche Menschen kommen zu solchen Veranstaltungen?

Melisa: Das ist sehr unterschiedlich. Da sitzen Künstler und Aktivistinnen, die aus der Community kommen, die oft gefrustet waren und die auch mit uns wieder in den Schaffensprozess gefunden haben. Aber auch Neugierige aus der Mehrheitsgesellschaft, die sagen: Hey, ich hab kaum Kontaktpunkte zur deutsch-türkischen Kultur und finde es cool, dass ich mich in einem künstlerischen und kulturellen Umfeld dafür sensibilisieren kann.

bento: Ist es für dich traurig, dass es einen Kulturvermittler wie "renk." scheinbar noch immer braucht? Die ersten türkischen Gastarbeiter kamen in den 1960er-Jahren nach Deutschland.

Melisa: Schon traurig, sehr sogar. Es ist krass, wie viel bei der der Integration der letzten Jahrzehnte schiefgegangen ist. Allein, wenn ich an so etwas wie Ausländerklassen in den 70er-Jahren denke. Natürlich fördert so etwas auch Parallelwelten. Ich habe aber schon den Eindruck, dass es besser wird und mehr Begegnung stattfindet.

bento: Aber ist „renk.“ nicht quasi auch eine Parallelwelt in der Medienlandschaft?

Ich denke, „renk.“ ist so etwas wie der Lichtkegel für Dinge, die im Schatten verborgen bleiben, aber im normalen Leben stattfinden. Von der Medienlandschaft werden diese Dinge aber kaum oder nur schlecht behandelt

bento: "renk." erscheint dreisprachig: auf Deutsch, Türkisch und Englisch. Wer liest euch?

Melisa: Nicht der typische AfD-Anhänger. Hier wollen wir vor allem eine starke Gegenstimme sein, das motoviert zusätzlich. Ansonsten die erste bis fünfte Generation Deutsch-Türken, die sich noch immer ausgegrenzt fühlt und auf der Suche nach Vorbildern ist. Dann gibt es natürlich noch die, die sich einfach für das Thema interessieren, durch einen Erasmus-Aufenthalt in der Türkei zum Beispiel.

bento: Wie geht es weiter bei "renk."?

Melisa: Wir wollen uns in den nächsten zwei Jahren auch für weitere "People of Color", die in Deutschland leben, öffnen. Die Diskriminierungsgeschichten von Menschen, die in erster, zweiter oder dritter Generation hier sind, sind oft die gleichen. Es ist noch ein weiter Weg, aber wir wollen und werden "renk." noch ein bisschen bunter machen – und darauf freuen wir uns.