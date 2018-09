Dass die BVG sich, aus welchen Gründen auch immer, gegen Kältebahnhöfe entscheiden möchte, ist erst einmal traurig. Sich darüber aufzuregen ist hingegen scheinheilig.

Denn in welcher Welt sind Bahnhöfe geeignete und menschenwürdige Orte zum Übernachten? Wieso geht die Kritik nicht direkt an die Politik, die das Problem offensichtlich an die BVG abgewälzt hat? Denn wer in der größten Not in einem Bahnhof schlafen muss, für den war nirgendwo anders Platz.

In Berlin leben etwa 37.000 Wohnungslose, davon etwa 4.000 bis 10.000 auf der Straße. Die Zahlen gehen je nach Jahreszeit und Schätzung auseinander. (BZ)

Die Kältehilfe für die Betroffenen wurde zwar aufgestockt: Im Berliner Koalitionsvertrag ist festgehalten, dass Einrichtungen für Obdachlose "bedarfsgerecht ausgebaut" werden sollen. Doch die Zahl der Wohnungslosen hat sich allein seit 2014 vervierfacht. Es sind Familien darunter, Menschen mit Arbeit, Geflüchtete und Osteuropäer, die durch das System gerutscht sind und fallen gelassen wurden.