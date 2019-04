Food

Ich habe versucht, zu begreifen, ob Milch gut für mich oder total ungesund ist

Was versprechen Wissenschaft und Werbung?

"Like milk, but made for humans" ("Wie Milch, aber für Menschen gemacht") steht auf den Plakaten, die aktuell deutschlandweit in U-Bahn-Stationen und auf Werbedisplays um meine Aufmerksamkeit buhlen. Sie werben für die vegane Milch-Alternative des schwedischen Konzerns Oatly.

Der Slogan ist kontrovers: In der schwedischen Heimat wurde die Firma für den Spruch bereits 2015 mit Erfolg von der Milchindustrie verklagt. Trotzdem brachte Oatly die Werbebotschaft 2018 nach England und nun seit Anfang dieses Jahres auch nach Deutschland. In den USA sorgte das geschickte Marketing zeitweise für Lieferengpässe. Pakete der Hafer-Wasser-Salz-Mischung wurden bei eBay für wahnsinnige 200 Dollar verkauft. (chip)

Die Botschaft, die im Werbeslogan vermittelt wird: Milch sei nicht für Menschen geeignet – vielleicht sogar ungesund.

Das klingt logisch: Kuh-, Schafs- und Ziegenmilch sind für den Nachwuchs der jeweiligen Spezies gedacht, also Jungtiere, die schnell wachsen müssen – nicht für Menschen. Aber ist das schlimm?



Die Milch galt in der Öffentlichkeit für Jahrzehnte als DAS Wundermittel für kräftige Knochen und gesunde Kinder. Süße Snacks wie die Kinderschokolade werben gar mit "der Extraportion Milch". In der Grundschule gehört die "Schulmilch" für viele zum täglichen Frühstück. Und nun ist sie "nicht für uns gemacht"?

Wir Menschen sind doch Allesfresser. Warum sollten wir keine Milch zu uns nehmen?