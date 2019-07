Grün

Plastikfrei im Bad: Zwei Wochen ohne Shampoo und Zahnpasta

Egal ob Deo, Zahnpasta oder Bodylotion: Die meisten Produkte, die man im Badezimmer benutzt, sind in Plastik verpackt. Plastik, das irgendwann im Müll landet. Trotz eines eigentlich gut gemeinten Recycling-Systems verkauft Deutschland Müllberge in ärmere Länder, zum Beispiel Malaysia. Über schlecht gesicherte Deponien landet so auch Müll aus Deutschland in den Meeren, in Meerestieren und in unserer Nahrung (Deutsche Welle, Greenpeace).

Immer mehr Menschen sehen Plastik daher als großes oder sogar größtes Umweltproblem (BMU). Wer etwas dagegen tun möchte, fängt meist bei sich selbst an und reduziert Verpackungsmüll.