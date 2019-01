Streaming

Marie Kondo räumt jetzt bei Netflix auf – funktioniert ihre Methode wirklich?

Was man von KonMari lernt.

Sie sei hier, um Ordnung und Freude in die Welt zu bringen, sagt Marie Kondo im Vorspann der neuen Netflix-Serie "Aufräumen mit Marie Kondo". Darin zeigt die 34-jährige Aufräumexpertin und Bestsellerautorin aus Japan Familien, wie sie ihr Haus mit der KonMari-Methode aufräumen. Und damit nicht nur ihr Zuhause – sondern auch ihr Leben verändern können. So zumindest die Theorie.

Am ersten Januar bekamen viele Netflixnutzerinnen und -nutzer eine Push-Mitteilung, die sie über den Start der Aufräum-Serie informierte. Der Zeitpunkt war sicherlich nicht zufällig gewählt: Eine Serie, die den Weg in ein ordentlicheres und besseres Leben weisen will, passt gut zu einem Tag, an dem die Menschen noch verkatert, aber hochmotiviert auf dem Sofa liegen – schließlich ist das neue Jahr da, gute Vorsätze wollen erfüllt werden. Warum nicht endlich ausmisten?