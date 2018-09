"Wir sind mehr": Unter diesem Motto zeigen gerade die Menschen in ganz Deutschland, dass sie einigen Rechtsextremen nicht die Straße überlassen wollen. Seit der Vorfälle in Chemnitz (bento) ziehen fast täglich Demos durch deutsche Städte. Der Gedanke dahinter: gemeinsam gegen den Hass.

So war es auch am Donnerstagabend in Berlin-Neukölln. Und es kamen viel mehr Menschen als erwartet.