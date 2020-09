Julian kennt das: "Es ist allgemein schon schwer, eine passende Psychotherapie zu finden, insbesondere Therapeuten, die Erfahrung mit trans Menschen haben." Letztendlich bekam er einen Platz in einer Praxis in Würzburg – der Weg kostete ihn wöchentlich jeweils eine Stunde hin und zurück. Die Praxis, in der er seine Hormonbehandlung begann, war in Erlangen. Er musste also pendeln und war oftmals drei Stunden für ein kurzes Gespräch unterwegs. "Selbst wenn ich nur eine Frage zu Hormonblockern hatte, musste ich zur Sprechstunde", erzählt Julian. "Ich war oft den halben Tag unterwegs, besonders wenn ein Zug ausfiel oder sich verspätete."

Gerd Jansen ist niedergelassener Gynäkologe und Sexualmediziner in Olching, einer kleinen Stadt in Oberbayern, und ist Mitbegründer von HomeDoc, einem verschlüsselten Programm für Video-Sprechstunden. Jansen behandelt schon lange trans Personen und sieht in der Telemedizin eine ideale Ergänzung der medizinischen Behandlungen dieser Zielgruppe: "Viele meiner Patientinnen und Patienten haben eine weite Anreise, weil es in ihrer nächsten Nähe keine Praxis gibt, die ihnen weiterhelfen kann."

Erstgespräche, Befund- und Nachbesprechungen seien laut Jansen ohne Probleme über Videocall möglich: "Während der Hormonbehandlung kann ich dabei sogar die Laborbefunde im Screenshare-Modus besprechen." So entlasten Videosprechstunden laut Jansen nicht nur Patient*innen, sondern sorgen auch für leerere Wartezimmer. Seit der Coronakrise dürfen Ärztinnen und Ärzte in den meisten Bundesländern auch neue Patientinnen telemedizinisch behandeln, vorher war dies nur nach einem persönlichen Erstgespräch möglich. Online-Sprechstunden können mittlerweile auch uneingeschränkt abgerechnet werden, vorher durften Ärztinnen lediglich 20 Prozent ihrer Patienten online beraten. Patientenschützer befürchten, dass Ärztinnen und Ärzte aufgrund der technischen Möglichkeiten vermehrt auf Hausbesuche verzichten und der persönliche Kontakt dadurch verloren gehen könnte (Tagesschau).