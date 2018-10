Ein kleines Beben ist das hier, auch wenn das die CSU nicht wahrhaben will. Doch das Wahlergebnis ist eindeutig: In Bayern haben viele keine Lust mehr auf ein "weiter so". Die Zeit, in der nur eine Partei alleine regieren konnte, ist vorbei. Viele von uns jungen Menschen wünschen sich schon lange vor allem eines für Bayern: Dass sich endlich mal etwas bewegt. Und es hat sich etwas bewegt im Freistaat. Drei Beispiele:

1Protest, größer als die Meisterfeier

In den letzten Jahren war Bayern nicht unbedingt bekannt dafür, dass viele Menschen zu Demonstrationen auf die Straße gehen. Doch auch wenn München noch lange nicht Berlin ist, konnte sich das, was man hier auf den Straßen der bayerischen Hauptstadt in den letzten Monaten beobachten konnte, durchaus sehen lassen. Denn als die CSU das neue Polizeiaufgabengesetz verabschieden wollte, reichte es vielen von uns endgültig.