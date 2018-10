Am Sonntag wird in Bayern gewählt. Der CSU, die noch allein unter Ministerpräsident Markus Söder regiert, droht ein spektakuläres Debakel: Eine aktuelle Umfrage sieht sie bei nur 33 Prozent der Stimmen, während die AfD mit zehn Prozent sicher in den bayerischen Landtag einziehen würde. (tagesschau.de)