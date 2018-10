Beim Parteitg im Dezember des vergangenen Jahres hatte Kühnert gesagt, er wolle, dass von der SPD "verdammt noch mal noch was da ist", wenn er an der Reihe sei. So dramatisch das Ergebnis in Bayern und die Umfragewerte der SPD auch sind, liegt es laut Kühnert in den Händen der Partei, diesem Trend entgegenzuwirken.