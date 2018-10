Tech

Diese Schriftart soll dir beim Lernen helfen

Nie wieder auf Lücke lernen?!

Du sitzt am Schreibtisch und liest einen Text für die Klausur am nächsten Tag. Aber schon kurz nachdem du wieder aufgestanden bist, kannst du dich nicht mehr richtig an den Inhalt erinnern. Wie war das noch mal?

Ein australisches Forscherteam hat jetzt eine Schriftart entwickelt, mit der man sich Inhalte leichter merken soll. "Sans Forgetica" heißt die neue Schrift. Sie wurde von Designern, Designerinnen, Psychologen und Psychologinnen an der RMIT-University in Melbourne entwickelt.

Was soll "Sans Forgetica" leisten?

Auf der Website von Sans Forgetica erklären die Köpfe hinter der Schrift, was das Besondere an dem Design ist. Dieses berücksichtige Prinzipien der kognitiven Psychologie, damit man sich die Schrift besser einprägen könne.