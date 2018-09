Zum Abschluss greift Freller szenetypisch in die laufende Kamera.

Am Ende sitzt er wieder in seinem Büro und soll sich entscheiden: "Und, was sagen Sie?" Wäre die Frage nicht gespielt, könnte sie fast ein Kommentar zum echten Richtungsstreit der bayrischen Volkspartei sein. Seit Monaten fragt sich die CSU, wohin sie will: Trump oder doch lieber Live-Rapbattle und Lederhosen?