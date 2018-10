In Bayern verhandeln zur Zeit CSU und Freie Wähler über die nächste Regierung. Vielleicht schon diese Woche könnte die erste schwarz-orange Koalition stehen.

Die Verhandlungen führen Markus Söder für die CSU und Hubert Aiwanger für die Freien Wähler. Zwei weiße Männer über 45. Das mag in Bayern nicht verwundern – doch sieht man sich die übrigen Verhandlungsteams der Parteien an, die am Montag aufeinandertrafen, wird es nicht besser.