Fühlen

Liebe Deutsche Bahn: Warum machst du es mir so schwer, dich zu lieben?

Meine komplizierte Beziehung mit der Deutschen Bahn.

Es gibt so viel, was ich an einer Bahnfahrt liebe: Das leise Ruckeln des ICE, während ich in die malerische vorbeiziehende Landschaft blicke. Die sanfte Ausfahrt aus dem Bahnhof in Richtung Heimat. Den frisch gebrühten Cappuccino, den ich in aller Seelenruhe an meinem Platz schlürfen kann. Meine Zeit in den Zügen könnte so schön sein – aber, wieso macht die Deutsche Bahn es mir so schwer?

Denn die Realität im Fernverkehr sieht weit anders aus: Anstatt eines angenehmen Ruckelns, macht sich seit über 30 Minuten Stillstand im ICE breit – und zwar nicht inmitten einer malerischen Landschaft, sondern irgendwo zwischen Brachland und belanglosem Bahnhof. Frisch gebrühter Kaffee im Zug? Heute leider Fehlanzeige, denn das Bordbistro bleibt geschlossen. Eigentlich ist es sowieso besser, nichts zu trinken, weil fast alle Toiletten auf dieser Fahrt defekt sind. Und das Geld für die Verspätung kann man sich ja sowieso durch das schnelle Ausfüllen fünf verschiedener Formulare zurückholen. Horrorszenario? Nein, so etwas passiert täglich auf deutschen Schienen.

Betriebsstörung statt Bahnromantik

Eigentlich dürfen solche Situationen in den Zügen der Deutschen Bahn nicht verwundern, wenn man einfach nur die schnöden Zahlen betrachtet, die das ARD-Magazin "Kontraste" da zum Vorschein gebracht hat: 5800 fehlende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im "betriebskritischen Bereich", nur jeder fünfte ICE rollt ohne Mängel über deutsche Schienen.

Und das – anscheinend viel zu ambitionierte – Ziel, bis 2018 ganze 82% der Züge fahrplanmäßig abzufertigen, soll nun doch erst sieben Jahre später – also 2025 – erreicht werden.

Die andauernden Verspätungen und Ausfälle führen dazu, dass die Züge überfüllt sind – vor Kurzem wurde auch noch dieses Video auf Twitter veröffentlicht, das die Räumung eines Zuges wegen Überfüllung zeigt: