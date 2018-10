RTL reagierte mit einem Video von Arend und einem eigenen Statement. In dem Video sagt der Landwirt, er habe "mit Rechts" nichts zu tun. Er sei nicht ausländerfeindlich.

Auch RTL sieht kein Problem: Eine Sprecherin sagte, dass es bei "Bauer sucht Frau" allein um die Liebe gehe. "Generell können auch politisch aktive Bauern bei der Sendung mitmachen", teilte sie weiter mit. Der politischen Ausrichtung würde in der Sendung aber keinerlei Platz geboten. "Wir wussten von Guys Mitgliedschaft in der ADR. Da es sich um eine legale Partei in einem demokratischen Land handelt, ist das kein automatischer Hinderungsgrund, bei 'Bauer sucht Frau' die Frau fürs Leben zu finden."