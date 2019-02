Art

Warum diese Frau Nazi-Uniform trägt

Eine schwarze Sängerin steht auf Nazikram, findet das aber nicht politisch. Ist das okay?

Jadu kommt in Uniform. Natürlich. Eigentlich wollten wir sie am nachgebauten Führerbunker in Berlin treffen, ihr Management legte das Treffen aber lieber in ein Kreuzberger Café namens "Tante Emma". Sonst ist die Sängerin eigentlich nicht so zurückhaltend mit Anspielungen auf die Nazizeit: Jadu, 30, trägt in ihren Videos gern eine SS-Uniform und singt auf ihrem Debütalbum "Nachricht vom Feind" eine liebevolle Ode an Adolf Hitler - aus der Perspektive von Eva Braun. Und deswegen sollte dieser Text hier zu Ende sein. Wäre die Künstlerin nicht: schwarz.

Sofort stellen sich Fragen: Meint die das ernst oder ist das Satire? Darf die das? Wo ist der doppelte Boden? Steckt Böhmermann dahinter?

Wenn Liedermacher Andreas Gabalier in seinen Liedern Nazi-Symbole verwendet, ist das zumindest problematisch (bento). Was Jadu macht, ist eindeutig einige Nummern größer. Und verwirrender.



Ihre Songs heißen "Blitzkrieg" und "Sirenen und Wagner", darin geht es um Gewalt in Beziehungen oder eben um Eva Brauns Liebe zu Adolf Hitler. Jadu hat drei Jahre gebraucht, um ihr Album rauszubringen. Mehrere Plattenfirmen lehnten ab. (Stern)