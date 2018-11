Bei 250 Euro liegt derzeit der maximale Wohnzuschlag beim Bafög, der staatlichen Unterstützung für Schüler und Studierende in Deutschland. Ein Zimmer kann man sich davon in den wenigsten Städten leisten, oft reicht es nicht einmal für die halbe Miete. Bildungsministerin Anja Karliczek will jetzt gegensteuern – und Bafög sowie Wohnzuschlag deutlich anheben. Davon sollen in Zukunft auch mehr Studierende profitieren. (Berliner Morgenpost)