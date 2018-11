Für gut 50 Mitglieder der AfD-Nachwuchsorganisation in Baden-Württemberg ist die "Alternative" nun keine Alternative mehr. Sie beobachten einen "Radikalisierungsprozess" und "sektenartige Strukturen" bei der "Jungen Alternative" (JA) im Bundesland – und wollen dabei nicht mehr mitmachen. So steht es in einer Austrittserklärung, die die ehemaligen Jung-AfDler am Samstag veröffentlicht haben. (SWR)