"Es ist ein sehr aufwühlender Moment, wenn man zum ersten Mal das Kind sieht. Schon wenn der Alarm losgeht, steigt das Adrenalin. Man will wissen, ob es dem Baby gut geht." Die meisten Klappenkinder, wie Carina sie nennt, sind wohlauf. So auch der kleine Junge. An ihn erinnert Carina sich nicht mehr genau, zu lange ist es her, zu aufgeregt war sie damals. Dafür erinnert sie sich an das zweite Baby.

"Das habe ich selbst rausgeholt", erzählt sie. Es war erst ein paar Stunden alt, hatte einen langen Body und einen Pullover an. Es war ein Mädchen. "Ich habe es in den Arm genommen, in eine Decke gewickelt und zur Rettungsstelle getragen."

Klappenkinder werden oft nur mit einer Windel bekleidet oder in eine Decke eingewickelt abgegeben. Die meisten sind nicht älter als 24 Stunden.

Fast immer sind sie ohne ärztliche Hilfe auf die Welt gekommen.

Das erkennt Carina an der Nabelschnur: Wenn ein Baby professionell entbunden wird, bindet ein Arzt oder eine Hebamme die Nabelschnur mit einer Nabelklemme ab. Bei Klappenkindern wird oft eine Schnur benutzt, manchmal gar nichts. Das ist nicht weiter schlimm, das Blut versickert irgendwann, wie bei jeder anderen Wunde auch.

Einmal hat Carina erlebt, dass neben einem Baby in der Babyklappe ein Zettel lag. Die Mutter erklärte, warum sie das Kind nicht aufziehen kann, es lag vor allem an finanziellen Gründen. Sie wünschte sich für ihr Kind eine bessere Zukunft.

In diesem Moment war Carina froh, dass es die Klappen gibt.

Doch es gibt auch Kritik an Babyklappen.

Kritikerinnen und Kritiker sagen, man würde die Kinder ihrer Identität berauben, wenn man den Müttern erlauben würde, sie anonym abzugeben. Die Erziehungswissenschaftlerin und Adoptionsexpertin Christine Swientek glaubt außerdem, dass die Klappen die Situation nicht verbessern: Eine Mutter, die in einer so ausweglosen Situation sei, würde nicht auf die Idee kommen, die nächste Babyklappe aufzusuchen, sondern das Kind letztlich doch einfach aussetzen oder töten. (Deutschlandfunk)

Carina ist anderer Meinung: "Manchmal bringen Menschen Kinder eben in Notsituationen auf die Welt. "