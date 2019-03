Queer

In einer lesbischen Beziehung gibt es keinen "Mann"!

Früher oder später werden viele lesbische Paare von Freunden oder Bekannten gefragt, wer denn in ihrer Beziehung "der Mann ist". Dass es biologisch gesehen bei zwei Frauen natürlich keinen Mann gibt, wissen die Fragenden vermutlich. Wonach sie also eigentlich fragen: nach der Rollenverteilung in der Beziehung.

Wer ist der starke Part, der jagen geht, und wer bleibt zu Hause und putzt die Küche?

Aber: Nicht jede Beziehung braucht einen Mann.

Wie ich das genau meine, erkläre ich oben im Video.