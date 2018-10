Wer den Bienentransport vertretbar findet, ist aber immer noch nicht fein heraus: Die Ökobilanz von Avocados ist verheerend, der Anbau verbraucht große Mengen Wasser. Hinzu kommt, dass die FrĂŒchte oft aus Mexiko oder Chile kommen. In Chile richtet der Anbau ökologische SchĂ€den an, in Mexiko kontrollieren Verbrecher Teile der Herstellung. Dann mĂŒssen die Avocados noch aufwendig um die Welt transportiert werden. (SĂŒddeutsche)