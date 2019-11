Oft ist auch gar nicht klar, warum Frauen schneller verletzt werden, sagt Corina. "Es gibt viele Unbekannte und nicht alle Forscher sind sich einig: Warum ist das bei Frauen ausgeprägter? Die Unfallforschung ist komplex und wir brauchen mehr Grundlagenforschung."

Sicherheit im Auto hat also ein Sexismusproblem.

Das zeigt sich, ganz massiv, auch in den Zahlen. Auf den ersten Blick werden in Deutschland nur etwas mehr Männer in Verkehrsunfälle mit Verletzten verwickelt. Aber Frauen fahren auch deutlich seltener im Auto. Im Schnitt legten Männer 2017 am Tag 29 Kilometer am Tag mit dem Auto zurück, Frauen nur die Hälfte (14 Kilometer). (Verkehrsministerium)