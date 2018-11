Das Plakat ist Teil einer neuen Werbekampagne des Innenministeriums. Es will Flüchtlinge zur freiwilligen Rückkehr in ihre Heimatländer animieren. Entsprechend ist der weitere Text auf den Plakaten auch nicht auf Deutsch verfasst – sondern unter anderem in Russisch und Arabisch.

Die Aufforderung hat es allerdings in sich – sie klingt wie ein Last-Minute-Angebot, um schnell noch bis zum Jahresende Flüchtlinge zur Ausreise zu bewegen.

Auf Twitter verbreitet sich unter anderem diese Version. Sie zeigt ein auf Arabisch verfasstes Plakat, angeblich in Berlin zu sehen: