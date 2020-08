Woher die Reaktionen auf Lisa Eckhart und Aurel kommen, zeigt, wohin die Satire jeweils zielte. Im Fall der österreichischen Kabarettistinnen störten sich vor allem linke Kolumnistinnen und Privatpersonen auf Twitter. Im Fall von Aurel waren es Innenpolitiker und konservative Polizeigewerkschafter. Hier die Unmündigen, da die Vorsteher von Institutionen. Die einen mögen über "Cancel Culture" schreiben – die anderen aber haben die Macht, sie tatsächlich herbeizuführen.

Der Streit um beide Satirestücke offenbart genau, wer in Deutschland sichtbar ist und wer nicht. Über wen nur geredet wird und wer mitreden darf. Menschen mit Migrationserfahrung müssen sich immer zwei Mal überlegen, ob und wie sie Kritik an Missständen anbringen. Die konservative "Cancel Culture", der sie begegnen, mündet nicht selten in Hass und physischer Gewalt.

Die Debatte über Aurel zeigt, wann Satire tatsächlich Machtpositionen angreift

Weder Aurel noch Lisa Eckhardt werden in unserer Gesellschaft wirklich "gecancelt", sie dürfen stattfinden und tun es auch. Es trifft sogar eher das Gegenteil zu: Je mehr sich der eine über ihre Arbeit empört, desto mehr andere nehmen diese überhaupt erst wahr. In beiden Fällen ist das wichtig – denn am Ende sollte es darum gehen: Nicht zu streiten, wer was wo und wie sagen darf, sondern genau hinzuhören, was da gesagt wurde. Denn nichts anderes will Satire ja am Ende, über den Witz einen Aha-Effekt auslösen.

Also hört genau hin.

Aurel warnt in einem Clip über die "Black Lives Matter"-Demos, dass die Weißen nun mitbekommen hätten, dass es in Deutschland Rassismus gibt: "Die schwarze Bevölkerung wird gebeten, sich auf viele hysterische Talk-Show-Einladungen und Selfies mit ihren weißen Mitbürgern einzustellen." Dann gibt er Entwarnung, in zwei Wochen sei wieder Ruhe.

Und Lisa Eckhardt fragte in einem Auftritt beim 3sat Festival: "Was ist der Schwarze? Er nimmt viele Drogen und schändet gern Weiber." Die Punchline: Das seien "Gelüste, die wir nachempfinden können". Kurz darauf reimt sie über im Mittelmeer Ertrunkene: "Ob Flüchtling, Plastik oder Asylant – ich will keinen Müll am Strand."

Jeder kann sich selbst die Frage beantworten, wer hier Machtpositionen entlarvt. Und wer nur sich selbst.