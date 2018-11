Ich war durch Zufall dabei, als die ersten Geflüchteten aus Syrien im Herbst 2015 am Münchener Hauptbahnhof ankamen: Knapp hundert Menschen standen dort, mit Schildern, Kleidung. "Welcome to Germany", "You are safe now", hörte ich die Menschen rufen. Dass über solche Stimmen immer seltener berichtet werden würde, sich der Fokus stattdessen auf Rufe aus dem rechten Lager legte, die das Gegenteil propagierten, konnte ich mir damals nicht vorstellen.