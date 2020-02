Studien zeigen, dass Frauen in Gesprächen öfters unterbrochen werden als Männer. Kieran Snyder, CEO eines Tech Start-Ups, hat sich mit dem Effekt von Gender auf Sprachgewohnheiten auseinandersetzt und wenig Erstaunliches feststellen müssen.

So schreibt etwa die New York Times über ihre Studie: "Over the course of a four-week period, she sat in on dozens of meetings in her office, observing a total of 900 minutes of conversation. She tallied 314 interruptions – an average of one every two minutes and 51 seconds – and discovered that men not only interrupted twice as often as women, but were nearly three times as likely to interrupt women as they were to interrupt other men."