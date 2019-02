Fühlen

Fünf junge Menschen erzählen uns, wie es sich anfühlt, nicht mehr süchtig zu sein

"Wie auf Speed – nur ohne das Chaos im Kopf"

Ein Feierabendbier hilft, nach dem stressigen Tag abzuschalten. Und mit einer Flasche Wein und einer Freundin ist der Liebeskummer schon nicht mehr so schlimm. Das kann zum Problem werden: Wenn man sich daran gewöhnt, die Tiefpunkte im Leben nur noch mit Alkohol und Drogen durchzustehen.



Genau deshalb ist es auch so schwer, einer Sucht wieder zu entfliehen. Etwa 74.000 Menschen sterben jährlich an den Folgen übermäßigen Alkoholkonsums (Bundesregierung), etwa 1300 Menschen durch Drogen (BKA).



Es geht aber auch anders. Wir haben mit fünf jungen Menschen gesprochen, die ihre Suchterkrankung hinter sich gelassen haben.

Was hat sich in ihrem Leben verändert? Wie stehen sie den Alltag durch? Und wie fühlt es sich an, rückfällig zu werden?



Tim, 31, Elektroniker: "Meinen Speed-Dealer traf ich noch ein letztes Mal"

"Ich habe 15 Jahre lang Drogen konsumiert. Erst rauchte ich Cannabis, dann wurde ich Amphetamin-süchtig. Später wurde Alkohol zu meiner Ersatzdroge. Ich bin noch nicht sehr lange weg von den Stoffen, seit zwei Jahren clean, seit vier Monaten trocken. Doch schon jetzt hat sich mein Leben deutlich verändert.