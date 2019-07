Eine Tür hinter ihm wird geöffnet. Lilit Martirosyan trägt einen kurzen Rock, hohe Schuhe und hautfarbenen Lippenstift.



Beschwingter Gang, gerader Rücken, angehobenes Kinn. Auf Lilits rechten Arm sind die Worte "All equal all different" tätowiert. Sie lacht.



Lilit ist nicht das, was man von einer Frau erwartet, die seit einem Monat nicht auf die Straße gegangen ist, nicht einkaufen war oder in einem Café. Die jeden Tag von einem Freund im Auto mit verdunkelten Scheiben zur Arbeit und zurück gefahren wird. Lilit führt in ihr Büro und nimmt am Schreibtisch Platz. In einer Ecke hält eine goldfarbene Justitia die Waage der Gerechtigkeit.

Früher, erzählt Lilit, hat sie als Sexarbeiterin gearbeitet.



Transsexuelle in Armenien prostituieren sich oft, weil sie selten andere Jobs bekommen. Kein Arzt in Armenien operiere Transsexuelle, sagt Lilit. Ihre Geschlechtsangleichungs-OP führte ein russischer Arzt durch, nachts, ohne Verantwortung für mögliche Folgen.



Lilit holt einen Ordner aus dem Regal, eine Kladde mit 26 offenen Polizeifällen. Das Schlimmste, sagt Lilit, war der Überfall im Park vor etwa zehn Jahren. Zusammen mit anderen Transsexuellen habe sie wie jeden Abend auf Freier gewartet. Plötzlich sei ein Auto auf die Wiese gerast. Männer mit Baseballschlägern und Eisenstangen seien auf sie zugerannt und hätten auf sie eingeschlagen. "Ich war so geschockt, ich konnte nicht rennen", sagt Lilit. Der Fahrer habe Gas gegeben und direkt auf Lilit zugehalten. Endlich habe sie reagieren können. Sie entkam, verletzt und unter Schock.

Danach mietete sie sich mit anderen Transsexuellen ein Appartement, um Freier in sicherer Umgebung zu empfangen. Lilit sammelte Geld und gründete "Right Side".