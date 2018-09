Deshalb habe sich das Label in diesem Fall auch dazu entschieden, die Nachricht zu veröffentlichen. "Gerade jetzt, wo rassistische Anfeindungen keine Einzelfälle sind, haben wir beschlossen, eine dieser Mails an die Öffentlichkeit zu bringen", sagt Höfeler.



"Armedangels" wolle so zeigen, wie aktuell Diskriminierung und Rassismus auch heute sind. "Das geht uns alle an und es ist an uns, für unsere Werte einzustehen. Der Post sollte genau das zeigen", so Höfeler.