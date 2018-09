Dass Frauen auf ihr Äußeres reduziert werden, ist Alltag – auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Zum Glück gibt es Journalistinnen, die darauf aufmerksam und sich für Frauen stark machen.

Zum Beispiel Kristina Dunz. Sie ist stellvertretende Leiterin des Parlamentsbüros der "Rheinischen Post" und war am Sonntag im ARD-Presseclub zu Gast – einer Talkshow, in der sich Journalistinnen und Journalisten über aktuelle politische Konflikte unterhalten. Thema an diesem Sonntag: "Der Fall Maaßen und die Folgen - wie lange hält die Regierung noch durch?" (Sendung in der ARD-Mediathek)