Fühlen

Ist das ein Bekannter, Kumpel oder Freund?

Nur eine Bekannte? Merle ist mehr! Aber was?

Felix und ich kennen uns aus der Uni. In der ersten Vorlesung saßen wir zufällig nebeneinander, danach standen wir vor dem Hörsaal-Gebäude und rauchten gemeinsam eine Zigarette. In den nächsten Wochen sahen wir uns regelmäßig in der Uni. Wenn jemand fragte, wer Felix war, dann sagte ich: ein Kommilitone.



Dann trafen wir uns in einer Lerngruppe, gingen ein Bier trinken, wurden Facebook-Freunde. Eine Woche später traf ich Felix und seinen Mitbewohner im Club. Wie lang wart ihr noch da? Schrieb er mir am nächsten Tag bei Facebook. Wir chatteten kurz, tauschten Nummern, schrieben bei WhatsApp weiter, das fanden wir bequemer und persönlicher.