Einen Anlass für diesen Beschluss will die Pressestelle nicht nennen.

Tatsächlich ist die Diskussion aber nicht neu. Wer sie besser verstehen will, muss in den vergangenen Herbst schauen: Im Oktober 2017 hatte der DGB einen bereits abgeschlossenen Mietvertrag für einen antifaschistischen Kongress im Münchener Gewerkschaftshaus wieder gekündigt – auf Druck von GdP und rechten Bloggern.

Auch jetzt geht es vermutlich wieder um den Einfluss der Gewerkschaft der Polizei. Denn die GdP steht unter Druck. Rein nach Zahlen ist sie bis heute die größte Interessensvertretung von Polizistinnen und Polizisten. Doch die GdP hat Konkurrenz bekommen.

Die konkurriende Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) ist nicht im DGB und hat mit etwa 94.000 Beamtinnen und Beamten nur halb so viele Mitglieder wie die GdP. Doch dank ihres Vorsitzenden Rainer Wendt ist sie regelmäßig in den Schlagzeilen. Wendt poltert, wenn andere noch nachdenken. In Talkshows ist er deshalb gern gesehen.

Wendt inszeniert sich als Ein-Mann-Schutzschild der Polizei. Er ist für mehr Befugnisse, härtere Gesetze – und gegen Antifa-Gruppierungen.

Die Debatte ist in den vergangenen Jahren verrutscht. Die Menschen, die als Antifa gegen Nazis demonstrieren, organisieren sich in keinem Verein, sie haben keine einheitlichen Strukturen und oft ein sehr unterschiedliches Verständnis, worum es eigentlich geht.

Doch in der Diskussion wird oft das Gegenteil suggiert. Plötzlich ist von "Demogeld", "Berufsdemonstranten" und "Chaoten" die Rede. Wendt heizt die Stimmung regelmäßig an. Das kommt bei der Polizei offenbar an. DGB-Vertreter berichteten bento schon im Frühjahr, wie schwer es oft sei, gegen die einfachen Thesen von Wendt und seiner DPolG anzukommen.

Die DGB-Gewerkschaft der Polizei fürchet um ihre Mitglieder. In einigen Regionen hat sie offenbar tatsächlich schon an Rückhalt verloren. Deshalb steht DGB-Chef Hoffmann unter Druck. Er muss den verunsicherten Mitgliedern bei der Polizei zeigen, dass er auf ihrer Seite steht, auch gegen Angriffe auf Polizeikräfte ist.

Wohl deshalb redet er von "gewaltbereiten Gruppen". Und unterscheidet zwischen Antifaschismus und "der Antifa". Wohl deshalb twitterte die Pressestelle der GdP fast begeistert, Hoffmann wolle keine Räume mehr an die Antifa vermieten.

Es klang ein bisschen wie: Seht her, unser oberster Chef kann auch hart sein.

Doch der Preis für diesen Kurs ist, dass der mächtigste Gewerkschafter Deutschlands manchmal wie ein Mann wirkt, der zwei Meinungen habe. Aktiv gegen Nazis, aber aufgrund eines dumpfen Bauchgefühls auch irgendwie gegen Antifa-Gruppen.

Als echte Antwort auf die Frage "Wie hältst du es mit der Antifa?" wird das jedoch auf Dauer vielleicht nicht ausreichen.