Wie kann das sein? Was muss sich ändern? Darüber haben wir mit Wolf Dermann geredet. Er ist Mitgründer und stellvertretender Geschäftsführer von ArbeiterKind.de. Die Organisation will Schülerinnen und Schüler motivieren und unterstützen, als erste in ihrer Familie zu studieren. Gründerin Katja Urbatsch bekam kürzlich für ihr Engagement das Bundesverdienstkreuz.

Ist Bildung in Deutschland ungerecht verteilt?

Wir haben in Deutschland eine stärkere Schieflage als in anderen Ländern, das belegen die Zahlen. Chancen hängen stark vom Bildungsstand der Eltern ab. Nur in Tschechien ist der Anteil derer, die ein höheres Bildungsniveau als ihre Eltern erreichen, geringer.

Allerdings muss man auch sagen, dass die berufliche Ausbildung hierzulande im internationalen Vergleich sehr angesehen ist und als gute Qualifizierung gilt.

Was muss sich ändern, damit alle die gleichen Chancen haben?

Ganz wichtig: Die Erzählung muss sich ändern. Ansprüche an Kinder müssen sich ändern, da muss man gerechter werden. Kinder werden von Eltern und Gesellschaft schon auf eine gewisse Art in Schubladen gesteckt. Das Potenzial vieler Kinder wird unterschätzt.

Dann fallen Sätze wie: "Wenn das Kind eine Ausbildung macht, müssen wir schon froh sein." Wir sind nicht mutig genug, zu sagen, dass alle Kinder den für sie höchstmöglichen Bildungsstand erreichen können. Obwohl gerade die Digitalisierung immer höhere Qualifizierung fordert.

Von wem geht diese Erzählung denn aus?

Von der gesamten Gesellschaft, auch von Lehrerinnen und Lehrern. Besonders prägend sind aber die Ansprüche der Familie. Oft rümpft die Verwandtschaft in Familien, in denen noch keiner studiert hat, die Nase über ein Studium und stellt bei einigen Studienwünschen die Frage: "Willst du später mal Taxi fahren?" Es gibt keine hohe Akzeptanz dafür, möglichst weit im Bildungssystem zu gehen.