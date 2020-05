bento: Welche Idee steckt dahinter?

Newroz: Es soll ein offener Ort sein für Angehörige der Opfer, für von Rassismus betroffene Menschen und für alle anderen, die sich interessieren und sich solidarisch zeigen wollen. Ein Ort des Vertrauens, an dem man miteinander reden und Çay trinken, miteinander weinen kann. Aber auch ein Ort, an dem wir gemeinsam kämpfen, gegen das Vergessen und für lückenlose Aufklärung. Wir bieten auch Beratung an und vermitteln Anwälte an Angehörige. Am besten hat es Çetin ausgedrückt, der Bruder von Gökhan Gültekin: "Es ist wie ein zweites Zuhause. Wenn ich hier bin, habe ich das Gefühl bei meinem Bruder zu Besuch zu sein".