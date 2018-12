In den vergangenen fünf Wochen tourten alle drei durch Deutschland – überboten sich mit zum Teil immer härteren Forderungen – und stellten sich in insgesamt acht Regionalkonferenzen den Fragen der Parteimitglieder. Am Freitag wählen 1001 Delegierte der Partei auf ihrem Parteitag in Hamburg dann die neue CDU-Vorsitzende – oder den neuen CDU-Vorsitzenden.