Gerechtigkeit

Asylbewerber schreibt Roman via WhatsApp – und gewinnt höchsten Literaturpreis Australiens

Warum er trotzdem nicht zur Verleihung darf.

Behrouz Boochani ist gerade umgerechnet 63.000 Euro reicher geworden. Aber die Freiheit kann sich der 35-Jährige dafür trotzdem nicht kaufen.

Der Schriftsteller wurde mit dem Literaturpreis des Bundesstaates Victoria ausgezeichnet, dem höchstdotierten Literaturpreis Australiens. Er bekam die Auszeichnung für sein Buch "No Friend But the Mountains: Writing from Manus Prison". (CNN)

Entgegennehmen kann Behrouz Boochani den Preis jedoch nicht – denn er sitzt selbst im Gefängnis von Manus.

Manus ist eigentlich keine Haftanstalt, sondern eine Insel. Für viele Bewohner fühlt sich Manus jedoch wie ein Gefängnis an. Denn es ist die Insel, auf der Australien seine Asylbewerber festhält und nicht einreisen lässt.

Die Insel gehört zu Papua-Neuguinea im Pazifik.



im Pazifik. Versuchen Geflüchtete per Boot Australien zu erreichen, schickt sie die australische Regierung hier hin.



Australien zu erreichen, schickt sie die australische Regierung hier hin. Das Modell ist international umstritten, Hardliners in Europa loben es jedoch.



So wie die EU zum Beispiel Abkommen mit libyschen Söldnern schließt, um Menschen von der Flucht über das Mittelmeer abzuhalten – so hat auch Australien Abkommen, um Geflüchtete von ihrem Kontinent fernzuhalten. Kritiker sagen, die Inseln sind Gefängnisse, die Regierung antwortet, jeder Asylbewerber könne ja wieder heimkehren.

Behrouz Boochani selbst sitzt seit 2013 auf Manus fest, er floh einst aus dem Iran.

Der Schriftsteller ist Kurde, die Minderheit lebt im Nordwesten des Iran und hat dort nicht die gleichen Rechte wie die iranische Bevölkerung. Er floh, als Sicherheitskräfte eine von ihm gegründete Zeitungsredaktion gestürmt hatten.