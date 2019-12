bento: Stell dir vor, die GroKo würde platzen, es käme zu Neuwahlen – und es gäbe eine Mehrheit für Grün-Schwarz oder Schwarz-Grün. Was würdest du von so einer Koalition halten?

Anna: Ich würde das sehr kritisch beäugen. Auf jeden Fall arbeiten wir darauf hin, dass auch wir als Grüne Jugend an den Koalitionsverhandlungen beteiligt sind, und unsere Forderungen einfließen lassen. Für uns gibt es klare rote Linien, die in jeder Koalition mit uns beachtet werden müssen, wie beispielsweise dass das Pariser Abkommen eingehalten wird, Seenotrettung nicht mehr illegal ist und Schwangerschaftsabbrüche entkriminalisiert werden.

Es ist natürlich klar, dass wir das Ziel haben, bis 2021 Rot-Rot-Grün möglich zu machen. Daher suchen wir eher den Schulterschluss mit Jusos und Solid als eine Zusammenarbeit mit der Jungen Union.

bento: Die "Süddeutsche Zeitung" schrieb kürzlich, dass die Grünen keine Angst mehr hätten vor dem Wort "Verbotspartei". Was würdest du verbieten, wenn du es könntest?

Anna: Eigentlich wollen wir ja weg davon, dass das Vebot immer als erstes wahrgenommen wird. Wir wollen andere Möglichkeiten des Zusammenlebens schaffen, die dem Klima und den Mitmenschen nicht mehr schaden. Es ist die Aufgabe von Politik, nicht nur an das Individuum zu appellieren, sondern selbst die gesellschaftlichen Verhältnisse zu ändern. Und dazu gehören auch klare Regeln. Das funktioniert aber natürlich nur, wenn gleichzeitig Alternativen geschaffen werden.

bento: Was rätst du jungen Menschen, die politisch aktiv werden wollen, aber nicht wissen, wie?

Anna: Viele junge Leute sagen mir in persönlichen Gesprächen, dass sie gar nicht politisch sind – und danach sagen sie sehr politische Dinge, die sie in ihrem Alltag beobachten. Das macht mich nachdenklich, denn offensichtlich müssen Parteien – auch wir – besser werden in ihrer Kommunikation und klar machen: Wir kämpfen an diesen Alltagsdingen gemeinsam mit dir. Man muss nur schauen, was einen besonders umtreibt: Zum Beispiel läuft was in der Uni falsch, während der Ausbildung möchte man für fairere Arbeitsbedingungen oder besseren Lohn kämpfen. Oder man ist als junge Frau mit Sexismus und Diskriminierung konfrontiert.