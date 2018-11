Denn die Bildungsministerin ist der Meinung, der Einfluss homosexueller Paare auf Kinder sei nicht genug erforscht. "Solange wir nicht wissen, ob es was verändert oder nicht, solange muss man doch diese Entscheidung nicht treffen", sagte sie dem Moderator auf Nachfrage. Es gehe nicht um Glück oder gute Erziehung. Aber Frauen und Männer hätten unterschiedlichen Einfluss auf Kinder. Es sei für Kinder wichtig, das "emotionale Spannungsfeld" zwischen Mutter und Vater zu erleben. Männer gingen beispielsweise an Wettbewerb "ganz anders ran als Frauen." "Wir verändern grundsätzlich Strukturen in unserer Gesellschaft mal eben so mit einem Federstrich. Und das ärgert mich."