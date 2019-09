Als ich nicht mehr tough sein musste, holte der Schmerz mich ein. Und die Wut richtete sich nach innen.

Nach außen strotzte ich vor Selbstbewusstsein. Aber die Beleidigungen, die ich weggesteckt hatte, drängten sich zurück in meinen Kopf und ich bekam Depressionen. Mein Oberschenkel sah aus wie ein gut benutztes Schneidebrett. Ich schnitt nie besonders tief, die Narben sind heute kaum noch erkennbar. "Angry black woman" zu sein, heißt auch, keine Verletzlichkeit zu zeigen. (BBC)

Eine britische Studie untersuchte, welche ethnischen und Alterskohorten am häufigsten nach Selbstverletzungen in der Notaufnahme landen. Platz eins belegen schwarze Frauen zwischen 16 und 36. Selbst wenn sie in Behandlung sind, wird oft vergessen, dass Rassimus ein Teil der Auslöser der Symptome sein kann, ein sogenannter Stressor. (Studie)

Als ich 14 war, fand ich schwarze Freunde.

Es fiel auf wenn wir als Gruppe schwarzer Kids auf die Kirmes oder in den Jugendclub zogen. Ich erinnere mich noch gut an einen Abend, als wir im Bus saßen. Ein betrunkener Weißer rief, wir sollten "in unser Land zurückgehen" und uns "zum Teufel scheren".

Aber plötzlich konnte ich das ab, denn ich fühlte mich sicher. Ich war nicht mehr allein. Ich sah mich gespiegelt in der Gruppe von vier schwarzen Mädchen mit geflochtenen Haaren und lauten Stimmen.