Innenpolitisch ist sie bekannt fürs Aussitzen. Lieber nichts als etwas Falsches sagen.

Auch im aktuellen Thüringen-Dilemma ist ihr Rat an ihre Partei: "Einfach mal abwarten". Was für eine Überraschung.

Kürzlich fragte der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert bei Anne Will, wer sich denn überhaupt an ein jüngeres Merkel-Zitat zu einer politischen Frage erinnern könne, so selten wie sie konkret werde.

Ich kann mich an eines erinnern – ein Außenpolitisches. Im August sagte die Kanzlerin, dass sie es gut fände, wenn es im Mittelmeer wieder staatlich organisierte Seenotrettung gäbe.



Eine überfällige Forderung. Nur klingt sie in meinen Ohren unerträglich zynisch aus dem Mund einer Kanzlerin, die in den letzten Jahren viel zu wenig gegen das Sterben im Mittelmeer unternommen hat. Die einen Deal zwischen EU und der sogenannten libyschen "Küstenwache" mitunterzeichnet hat. Obwohl diese von Menschenrechtsorganisationen für den Tod etlicher Flüchtender verantwortlich gemacht wird und Gerettete zurück in libysche Gefangenenlager bringt, deren Zustände ein deutscher Diplomat in einer amtlichen Depesche als "KZ-ähnlich" beschrieb.