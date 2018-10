Merkel sprach in ihrer Rede am Samstag vor der Jungen Union über mehr Einigkeit in der Union, über Migration, über den Dieselskandal, über Europapolitik und vieles mehr (SPIEGEL ONLINE).

Doch eine kleine Anmerkung brachte ihr den lautesten Applaus ihrer gesamten Rede. Denn:

Der neu gewählte geschäftsführende Vorsitz der Jungen Union ist rein männlich.

"Eine kleine kritische Anmerkung sei erlaubt. Ihr geschäftsführender Bundesvorstand ist schön männlich. Aber 50 Prozent des Volkes fehlen", sagte Merkel.

Und gibt den jungen Parteimitgliedern dann auch noch einen Rat fürs Leben mit: