Musik

"The Voice": Alle wollen Guido – aber niemand will um ihn kämpfen

Die achte Staffel von "The Voice of Germany" ist bereits wieder in vollem Gange, und auch in der vierten Episode der Castingshow ging es weiter mit den Blind-Auditions. Alles wie immer: tolle Stimmen, Fake-Zoff zwischen den Juroren, viele Emotionen. Am Sonntagabend brachte dann Kandidat Guido Gor ein wenig Abwechslung– denn der schuf eine völlig tiefenentspannte Stimmung innerhalb der ganzen Jury.

Zen-Musik vom Über-Instrument

Dieses Mal ganz ohne Streit fand der Kandidat Guido Goh einen heiß begehrten Platz in einem der Teams – und das, obwohl sich jedes Jurymitglied über ihn gefreut hätte. Denn auf seinem schwer beschreibbaren Unikat-Instrument interpretierte Guido den a-ha Klassiker "Crying in the Rain" auf eine derart entspannende Weise neu – Mark Forster war danach sogar "übel friedlich drauf" –, dass die Jury dem 48-Jährigen die freie Wahl ließ. Ganz ohne das sonst typische gegenseitige Ausstechen.