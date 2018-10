Wer kritisiert das?

In Israel hat das Foto Kritik ausgelöst. Ajelet Verbin-Nachmias, Abgeordnete der oppositionellen Zionistischen Union, forderte den Wirtschaftsminister Eli Cohen in einem Protestbrief auf, in Zukunft bei ähnlichen Treffen für einen fairen Frauenanteil zu sorgen. "Das ist kein einfaches Versehen", sagte Verbin-Nachmias. So etwas dürfe einfach nicht passieren.

Laut der "Times of Israel" sei auch Merkel der Frauenmangel aufgefallen. Die Kanzlerin habe gesagt, es wäre "nett, wenn nächstes Mal eine Frau dabei sein könnte".