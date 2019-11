Jeden Mittwoch findet nach einer Kabinettssitzung eine offene Fragerunde im Bundestag statt. Dann können Abgeordnete die Regierung kritisch zu ihrer Arbeit befragen.

In den vergangenen Jahren hatte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel vor solch direkten Fragerunden gedrückt. Nun will sie sich stellen: Am 6. Juni haben Abgeordneten erstmals die Möglichkeit, Merkel zu ihrer Regierungsarbeit zu befragen.

Die SPD hatte das im Koalitionsvertrag durchgesetzt: Dreimal im Jahr soll Angela Merkel ins Verhör genommen werden.