Seit einigen Wochen tun es ihr Schülerinnen und Schülern in ganz Europa gleich. In Deutschland gehen nun jeden Freitag Zehntausende auf die Straße statt zur Schule. Sie haben so die größte Klima-Diskussion seit Jahren angestoßen.

Angela Merkel hat nun auf der Münchner Sicherheitskonferenz diesen Protest mit von Russland gesteuerten Propaganda-Kampagnen verglichen.

Bei der Sicherheitskonferenz in München kommen jährlich hochrangige Politikerinnen und Politiker zusammen, um über eine bessere Welt zu beraten. Worum es häufig geht: Wie Kriege beendet und Fluchtbewegungen verhindert werden können. Worum es seltener geht: Wie die Welt von morgen aussieht.