Welches dieser Länder ist wirklich größer?

Das Quiz für Geografie-Cracks.

Wie die Welt von oben aussieht, wissen wir von Landkarten, wie sie in der Schule an der Wand hingen. Doch tatsächlich zeigen uns diese Karten ein verzerrtes Bild der Welt: Durch die Erdkrümmung sind Länder in Äquatornähe viel kleiner dargestellt, als sie eigentlich sind.

Betrachtet man eine Weltkarte, erscheint beispielsweise Island etwa so groß wie Rumänien. Legt man die beiden Länder aber mithilfe eines Tools wie "The True Size Of" übereinander, sieht man: Eigentlich ist Rumänien um einiges größer!