Tatsächlich ist ein Kurswechsel abseits von Union und AfD gerade so realistisch wie lange nicht mehr: Trotz aller Veränderungen stehen Grüne, SPD und Linke in den Umfragen zur Zeit zusammen besser da als vor der letzten Bundestagswahl. In einer aktuellen Emnid-Umfrage kommen die Parteien zusammen auf 44 Prozent. Es wird an der SPD liegen, ob die aktuelle Aufbruchsstimmung vieler junger Menschen bald wieder verpufft oder sich im Bundestag widerspiegelt.

Für die SPD dürfte der Streit ums Klima eine der letzten Gelegenheiten sein, selbstbestimmt aus der Koalition mit CDU und CSU zu entkommen.

Dabei hat die Partei heute kaum weniger zu verlieren als in spätestens zwei Jahren. Die Grünen haben vermutlich so oder so gute Chancen, die SPD zu überflügeln. Mit einer bewussten Absage an die GroKo könnten die Sozialdemokratien aber demonstrieren, dass sie Prinzipien haben. Und selbstbewusst und auf Augenhöhe mit jungen Menschen in den nächsten Wahlkampf ziehen, anstatt weiter auf ihr Ende zu warten.