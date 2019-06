Hört man in das Plenum des Deutschen Bundestages hinein, hört man während der meisten Reden von Frauen oftmals: mehr Zwischenrufe, mehr Zwischengespräche, mehr Unaufmerksamkeit.

Wer die politische Debatte dominiert, der bestimmt die Spielregeln, also die Struktur, in der wir miteinander arbeiten. Während manche Verhaltensweisen bei Männern als Konsequenz, Stärke oder Durchsetzungskraft wahrgenommen werden, gelten die gleichen Verhaltensweisen bei Frauen als Bissigkeit oder Aggressivität. Wenn die "Bild" also schreibt, dass der Rückzug von Andrea Nahles "typisch weiblich" ist, dann ist dies Ausdruck von einer sexistischen Denkstruktur in unserer Gesellschaft.

Es ist Zeit, die Spielregeln zu verändern. Frauen sind gesellschaftlich in der Mehrheit, aber politisch in der Minderheit. Dieses strukturelle Problem hat viele Ursachen und muss auf verschiedenen Ebenen beantwortet werden. Gleiche Teilhabe ist kein Selbstzweck, sie ist der Anspruch an uns selbst.

Wer gleiche Teilhabe will, der braucht innerhalb der Partei eine Doppelspitze – etwas was wir Frauen in der SPD seit Jahren einfordern, weil man als Team jede Aufgabe besser meistert.

Ich möchte gleiche Teilhabe – also möchte ich ein Paritätsgesetz.

Ein Gesetz, das dafür sorgt, dass Frauen bekommen, was ihnen zusteht: die Hälfte der politischen Macht. Ein Gesetz, das dafür sorgt, dass Frauen die Spielregeln mitbestimmen können und Selbstverständliches endlich zur Selbstverständlichkeit wird. Ein Gesetz, dass dafür sorgt, dass wir Frauen nicht nur die Hälfte des Kuchens, sondern die Hälfte der Bäckerei bekommen.

Die letzten Wochen haben mir nochmal deutlich gemacht, dass wir eine neue politische Kultur brauchen: eine des Miteinanders, des offenen Diskurses – gerade bei Streitfragen. Eine Kultur, in der gleiche Teilhabe Normalität ist und in der nicht von typisch weiblich oder typisch männlich die Rede ist, sondern in der das Argument zählt.



Mit Andrea geht eine starke Frau. Eine Sozialdemokratin. Sie tut es anders als ihre männlichen Vorgänger – konsequent.