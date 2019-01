Der studierte und "freiwillig bescheiden lebenden Romanschriftsteller" als neues Feindbild für schlecht qualifizierte Arbeiter – es ist ein etwas anderes, aber ähnliches verdrehtes Bild wie bei Nahles.

Wer schlecht ausgebildet ist, hat sicherlich viele potentielle Gegner im Alltag: Leiharbeitsfirmen, Roboter, die eigenen Kollegen, Besserqualifizierte, das Arbeitsamt und womöglich in Zukunft irgendetwas mit künstlicher Intelligenz. Dass jedoch jetzt schon angeblich faule Schriftsteller den Geringverdienern das Geld wegnehmen, ist eine neue und ziemlich schräge Idee.

Wenn Lauterbach und Nahles so argumentieren, zeigt das deshalb vor allem, wie hilflos die Sozialdemokratie derzeit ist und wie gerne sie in ihrer Krise an seltsamen Feindbildern bastelt.